NATO’dan Türk askeri paylaşımı

NATO Müttefik Kara Komutanlığı "Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti" kapsamında tatbikat yapan Türk askerlerine ait görüntüleri paylaştı. Sosyal medyadan yayınlanan görüntüde, önde BMC üretimi yerli Vuran ve arkada nehir geçişlerinde kullanılan yerli üretim FNSS yapımı Samur ile beraber görev yapan Türk askeri yer aldı. Bu paylaşımla birlikte, Türk askeri yüksek görev kabiliyeti ile bir kez daha gündeme geldi. Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti'nin komutası 31 Aralık'a kadar Türkiye'de olacak. Daha önceki açıklamada, Türkiye'nin NATO bünyesinde hareket kabiliyeti en yüksek birimlerden olan bu görev kuvveti için özellikle lojistik ve mühimmat gereksinimlerinin planlamasına ciddi yatırım yaptığı vurgulanmıştı.