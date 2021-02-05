Navalny'a ilk müdahaleyi o yapmıştı! Öldü mü? Öldürüldü mü?

Rus muhalif Alexei Navalny'e zehirlenmesinin ardından ilk müdahaleyi yapan Doktor Sergei Maksimishin hayatını kaybetti.

Son dakika! Öldü mü öldürüldü mü? Navalny'e ilk müdahaleyi yapan doktor hayatını kaybetti | Video

Rus muhalif Alexei Navalny, Siberya'dan Moskova'ya gittiği sırada zehirlenmiş, uçağı Omsk kentine acil iniş yapmıştı. Omsk Hastanesi'ne kaldırılan Navalny'e ilk müdahaleyi Doktor Sergei Maksimishin yapmıştı. 55 yaşındaki doktor Maksimishin'in hayatını kaybettiği duyuruldu.

İlk belirlemelere göre Maksimishin'in kalp krizi geçirdiği belirlendi. Meslektaşı Maria Morozova, Sergei Maksimishin'i geçtiğimiz hafta gördüğünü ve ölümünün "beklenmedik" olduğunu söyledi.

Navalny, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisini zehirlediğini iddia etmiş ancak Rus tarafı bu iddiayı yalanlamıştı.

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