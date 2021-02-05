Pfizer'dan flaş Covid-19 aşısı kararı! Geri çektiler

Pfizer'dan koronavirüs aşısı ile ilgili flaş bir karar geldi. ABD'li ilaç şirketi Pfizer, Hindistan'dan, Alman BioNTech ile geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için acil kullanım onayı talebini geri çekti.