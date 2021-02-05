Son dakika: ABD'den S-400 açıklaması...

Son dakika haberi... ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinde bazı gazetecilere Türkiye-ABD ilişkilerini değerlendirdi. Yeni ABD yönetiminin görevinin üçüncü haftasında olduğuna işaret eden Satterfield, yeni yönetimde yer alacak ekiplerin bir araya gelmekte olduğunu bildirdi.

Satterfield, özetle şu mesajları verdi:

* Türkiye stratejik ortağımız. NATO partneri, ekonomik ticari ilişkilerimiz var.

* İkili ilişkiler Türkiye ve ABD için önemli.

* (Türkiye Yunanistan'ın yeniden ilişki kurması / istikşafi görüşmeler) Pozitif bir gelişme. Görüşmelerin devamını görmeyi istiyoruz. Deniz konusu kompleks bir konu ama öyle bile olsa görüşülmeli.

* (Libya) Diyaloğu destekliyoruz. BM süreci herkesin lehine. Amaç seçimler.

* (Yeni ABD yönetimi) NATO üyeleri, Avrupa ve transatlantik ilişkileri

önemsiyoruz.

* Terör örgütü DEAŞ'ın tamamen temizlenmesini istiyoruz.

* Çalışma grubu yok, olmayacak da. Bu ABD mahkeme ve yargısının işi. S400 konusunun çözülmesini umuyoruz ama çözülemeyebilir de. İşbirliklerine odaklanıyoruz.