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’de 60 yıllık pişmanlık: Çok suçlu hissediyorum

’de 74 yaşındaki adamın yazdığı bir mektup, 60 yıl öncesinde yapılmış bir hırsızlığı ortaya çıkardı. Yaşlı adam, mektubunda, gençken polisle yaşadığı bir arbede sırasında polisin kelepçesini çaldığını ve kelepçeyi yıllar boyunca sakladığını itiraf etti. Torunlarının kendisine kelepçe ile ilgili sorular sorması üzerine pişmanlık yaşadığını belirten yaşlı adam, çaldığı kelepçeyi geri gönderdi.

DHA
Giriş Tarihi: 6.2.2021 13:48 ABONE OL
ABD’de 60 yıllık pişmanlık: Çok suçlu hissediyorum

ABD'de 60 yıl sonra gelen bir hırsızlık itirafı, ilginç bir olayı gün yüzüne çıkardı.

YAŞANAN ARBEDEDE POLİS KELEPÇESİNİ ÇALDI

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Vista şehrinden 74 yaşındaki bir kişi, Los Angeles Polis Departmanı'na (LAPD) bir mektup gönderdi.

Söz konusu kişi yazdığı mektupta, gençlik yıllarında Los Angeles'in Van Nuys bölgesinde yaşadığı sırada bir restoranda LAPD memuru ve bir kişi arasında tartışma yaşandığını ve polisin kelepçesinin yere düştüğünü ifade etti.

Yaşlı adam, yere düşen kelepçeyi aldığını söyledi. Kelepçeyi 6 ve 9 yaşındaki torunları tarafından sorulduğunu ifade eden kişi, pişmanlık duymasının ardından 60 yıldır sakladığı kelepçeyi iade etmek istediğini söyledi. Ayrıca mektupta, kelepçeyi her gördüğünde suçluluk hissettiğini belirten 74 yaşındaki kişi, mektubunu özür dileyerek bitirdi.

Los Angeles Polis Departmanı'na (LAPD) konuyla ilgili yaptığı açıklamada, özür mektubunun içinden bir kelepçe ve 100 dolar çıktığını belirtti. Los Angeles Polis Departmanı, "Bu sıradan bir mektup değildi. Bu büyükbabadan torunlarına, yanlıştan dönmenin asla geç olmadığını ifade eden 60 yıllık bir hayat dersiydi" ifadelerine yer verdi.

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ABD’de 60 yıllık pişmanlık: Çok suçlu hissediyorum
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