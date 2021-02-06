ABD’de 60 yıllık pişmanlık: Çok suçlu hissediyorum

Los Angeles Polis Departmanı'na (LAPD) konuyla ilgili yaptığı açıklamada, özür mektubunun içinden bir kelepçe ve 100 dolar çıktığını belirtti. Los Angeles Polis Departmanı, "Bu sıradan bir mektup değildi. Bu büyükbabadan torunlarına, yanlıştan dönmenin asla geç olmadığını ifade eden 60 yıllık bir hayat dersiydi" ifadelerine yer verdi.