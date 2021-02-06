ABD’de iki haftada 40 bin ölüm

Dünya geneli: Vakalar 105 milyon 493 bini aştı.KKTC: 5-15 Şubat arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.İngiltere: Pfizer ve AstraZeneca'nın aşı dozlarının birleşimi deneniyor. Aşılananların sayısı 10 milyonu geçti.ABD: İki hafta içerisinde 40 bin kişi öldü. Dr. Fauci, "İngitere'deki varyant ABD'de dominant virüs olabilir" dedi.İsveç - Danimarka: Seyahatler için dijital Kovid sertifikası hayata geçirilecek.Çin: 20 yeni vaka var.Peru: Kovid-19'un Brezilya'da görülen türüne rastlandı.Portekiz: Üçüncü dalga kapıda.Kolombiya: Çinli ilaç şirketi Sinovac'ın geliştirdiği aşının kullanımı onaylandı.Tunus: 68 kişi daha hayatını kaybetti.Fransa: Mutasyonlu türler gerçek tehdit oluşturuyor ve ülkede hızla yayılıyor. Son 24 saatte 23 bin 448 yeni vaka.Almanya: Son 24 saatte 855 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı sayısı 60 bin 597'ye ulaştı.İspanya: Bir günde 432 can kaybı.Afrika: Hayatını kaybedenlerin sayısı 93 bini geçti.İsrail: Başsavcı, hükümetin karantinayı uzatma kararını iptal etti.