Koronavirüs salgınından en kötü etkilenen ülkelerden biri olan ABD'de, virüsle mücadelede aşılama çalışmaları devam ediyor.
AŞI SKANDALLARI PEŞ PEŞE GELMİŞTİ
Yeni tip koronavirüs mutasyonu ardından vaka sayılarında ciddi oranda artışın yaşandığı ülkede, aşıya erişimin zorluğu da milyonları isyan ettirmişti.
Koronavirüs aşısında tedarik sıkıntısının yaşandığı ülkede insanların, aşı uygulama listelerinde aylarca beklemekten kurtulmak için hastane ve eczanelerin çöplerine atılan, süresi geçmiş aşılara rağbet göstermesi, dünya gündemine bomba gibi düşmüştü.
YANKEE STADYUMU KULLANIMA AÇILDI
Çıkan haberlerin ardından yönetim, aşı uygulamalarını hızlandırmak için adım attı. Ülkedeki salgının kalbi olarak görülen New York'ta dünyaca ünlü Yankee Stadyumu, koronavirüs aşılama alanı olarak kullanıma açıldı.