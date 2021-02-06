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’den koronavirüs aşı uygulamasında yeni gelişme! Ülkenin en ünlü stadyumunda…

Dünyayı sarsan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden bir olan , aylardır aşı uygulamalarında yaşanan gecikmeler ve skandallarla gündeme geliyordu. Son olarak artan mutasyonlu vakaların ardından acil önlem duyurusunun yapıldığı ülkede, geniş çaplı aşılama uygulamaları başlatıldı.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 6.2.2021 10:38 ABONE OL
ABD’den koronavirüs aşı uygulamasında yeni gelişme! Ülkenin en ünlü stadyumunda…

Koronavirüs salgınından en kötü etkilenen ülkelerden biri olan ABD'de, virüsle mücadelede aşılama çalışmaları devam ediyor.

AŞI SKANDALLARI PEŞ PEŞE GELMİŞTİ

Yeni tip koronavirüs mutasyonu ardından vaka sayılarında ciddi oranda artışın yaşandığı ülkede, aşıya erişimin zorluğu da milyonları isyan ettirmişti.

Koronavirüs aşısında tedarik sıkıntısının yaşandığı ülkede insanların, aşı uygulama listelerinde aylarca beklemekten kurtulmak için hastane ve eczanelerin çöplerine atılan, süresi geçmiş aşılara rağbet göstermesi, dünya gündemine bomba gibi düşmüştü.

YANKEE STADYUMU KULLANIMA AÇILDI

Çıkan haberlerin ardından yönetim, aşı uygulamalarını hızlandırmak için adım attı. Ülkedeki salgının kalbi olarak görülen New York'ta dünyaca ünlü Yankee Stadyumu, koronavirüs aşılama alanı olarak kullanıma açıldı.

NEW YORK BELEDİYE BAŞKANI DUYURDU

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ve New York Valisi Andrew M. Cuomo'nun geçtiğimiz gün yaptığı duyurunun ardından stadyum, 5 Şubat itibarıyla aşı olacak milyonları ağırlamaya başladı.

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ABD’den koronavirüs aşı uygulamasında yeni gelişme! Ülkenin en ünlü stadyumunda…
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