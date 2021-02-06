Koronavirüs salgınından en kötü etkilenen ülkelerden biri olan ABD'de, virüsle mücadelede aşılama çalışmaları devam ediyor.

AŞI SKANDALLARI PEŞ PEŞE GELMİŞTİ

Yeni tip koronavirüs mutasyonu ardından vaka sayılarında ciddi oranda artışın yaşandığı ülkede, aşıya erişimin zorluğu da milyonları isyan ettirmişti.