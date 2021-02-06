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’dan olay yaratan satış! O bilgisayarın fiyatı dudak uçuklattı

Dünya teknoloji devi , satışa çıkardığı son ürünle oldukça ses getirdi. Teknoloji devi, üzerinden satışa açtığı ürün, tahta kasalı Apple-1 bilgisayarına tam 1 buçuk milyon dolar (10 milyon 658 bin lira) fiyat biçti. Apple’ın ürettiği ilk bilgisayar olan Apple-1, ilk satışa çıktığı 1976 yılından bu yana tam 2 bin 250 kat değerlendi.

DHA
Giriş Tarihi: 6.2.2021 14:21 Son Güncelleme: 6.2.2021 14:24 ABONE OL
Apple’dan olay yaratan satış! O bilgisayarın fiyatı dudak uçuklattı

Teknoloji firması Apple şirketinin ilk bilgisayarı Apple-1, E-bay üzerinden 1.1 milyon sterline (10 milyon 658 bin lira) satışa çıkarıldı.

APPLE'IN İLK BİLGİSAYARI

Tahta kasalı, orijinal bir Apple bilgisayarı olan 'Apple-1', şirketin kurucu ortakları Steve Jobs ve Steve Wozniak tarafından Apple adı altında geliştirilen ve 1976'da piyasaya sürülen ilk üründü.

Alışveriş sitesi e-Bay üzerinden, sahibi Krishna Blake tarafından el kitapları ve kaset ara yüzü ile birlikte 1.1 milyon sterline satışa çıkarılan Apple-1, teknoloji meraklılarının arasında oldukça ses getirdi.

2 BİN 250 KAT DEĞER KAZANDI

Şu anki fiyatının piyasaya sürüldüğü 1976'daki orijinal fiyatından yaklaşık 2 bin 250 kat daha fazla olan bilgisayarı 1978'de satın alan Blake 'Apple-1' şirketin kurucu ortakları Steve Jobs ve Steve Wozniak tarafından Apple adı altında geliştirildi. Bilgisayarın 1976'da piyasaya sürülen ilk ürün olduğu ifade edilirken, toplamda üretilen 200 Apple-1'den 175'inin satıldığı ve her birinin 666 dolar satışa çıkarıldığı kaydedildi.

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Apple’dan olay yaratan satış! O bilgisayarın fiyatı dudak uçuklattı
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