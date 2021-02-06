Bosna’da pazar yeri kurbanları dualarla anıldı

Bosna'dakisavaşta, Sırp Cumhuriyeti Ordusu'nun (VRS) başkent Saraybosna'daki Markale pazar yerine düzenlediği havan topu saldırısında hayatını kaybeden 68 sivil, katliamın 27. yılında törenle anıldı. Sırp askerlerince 5 Şubat 1994'te gerçekleştirilen saldırının 27. yıl dönümü dolayısıyla Markale pazar yerinde düzenlenen törene, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Hırvat Üyesi Zeljko Komsic ile kanton düzeyinde yetkililer, kurban yakınları ve saldırıdan sağ kurtulmayı başaranlar katıldı. Markale pazar yerinde 68 kişinin hayatını kaybettiği ve 144 kişinin yaralandığı ilk katliam, 5 Şubat 1994'te yaşanmıştı. Sırp askerlerinin 28 Ağustos 1995'te aynı yerde yaptığı ikinci katliamda ise 43 sivil hayatını kaybetmiş, 75 sivil yaralanmıştı.