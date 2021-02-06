Dışişleri Bakanlığı’ndan son dakika Filistin açıklaması!

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), İsrail'in Filistin topraklarında işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturmada kararını açıkladı. UCM'nin gerçtiğimiz gün duyurduğu karara göre İsrail'in Filistin topraklarında işlediği insanlık suçları, mahkeme tarafından yargıya taşınabilecek.
İSRAİL'E TOKAT NİTELİĞİNDE KARAR
Açıklanan kararın, Filistin'deki İsrail zulmüne darbe indirmesi beklenirken, Türkiye'den karara yönelik memnuniyet açıklaması geldi. Dışişleri bakanlığı, yaptığı resmi açıklamada, UCM'nin kararının ileriye yönelik olumlu bir adım olduğunu vurguladı.
DIŞİŞLERİ'NDEN MEMNUNİYET MESAJI
Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, "Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM), 1967'den bu yana İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs dahil Filistin topraklarında yargı yetkisinin bulunduğuna hükmetmesini memnuniyetle karşılıyoruz. UCM'nin almış olduğu bu karar, İsrail'in Filistin topraklarında işlemekte olduğu suçlardan dolayı hesap vermesinin ve sözkonusu suçların sorumlularının tespit edilmesinin sağlanması yönünde atılmış anlamlı bir adımdır.
Sözkonusu karar, İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanlığımız sırasında BM Genel Kurulu'nda ülkemizin öncülüğünde kabul edilen Filistin Halkına Koruma Sağlanmasına İlişkin Kararın hayata geçirilmesine de katkı sağlayacaktır. UCM kararının uluslararası toplum tarafından desteklenmesi, İsrail'in Filistin halkına yönelik aşırı ve orantısız güç kullanımına karşı caydırıcılık tesis edilmesi açısından büyük önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.