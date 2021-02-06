Ünlü oyuncunun ölüm haberinin ardından açıklama yapan Lou Pitt, "Christopher sanatı ve insanlığı sayesinde tüm kalbimize dokundu. O sonsuza kadar bizimle olacak" ifadelerini kullandı.

"HER ZAMAN ÖZLENİLECEK"

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, Plummer için "izleyicileri nesiller boyunca büyüleyen aktör" olarak bahsetti ve "Her zaman özlenilecek" ifadelerini kullandığı bir taziye mesajı yayınladı.