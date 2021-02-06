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Hayranlarını yasa boğdu! Oscar ödüllü ünlü aktör hayatını kaybetti

cephesinden, filseverleri üzen bir haber geldi. Oscar ödüllü, 91 yaşındaki Kanadalı oyuncu ’ın, dün akşam saatlerinde ’da bulunan evinde hayatını kaybettiği belirlendi.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 6.2.2021 08:55 Son Güncelleme: 6.2.2021 09:00 ABONE OL
Hayranlarını yasa boğdu! Oscar ödüllü ünlü aktör hayatını kaybetti

Hollywood'un ünlü aktörlerinden Christopher Plummer'ın beklenmedik ölümü, dünya çapında sinemaseverleri yasa boğdu.

YANINDA EŞİ VARDI

Plummer'ın menajeri ve 46 yıllık arkadaşı Lou Pitt'in duyurduğu habere göre 91 yaşındaki Kanadalı aktör, dün akşam saatlerinde Connecticut'da bulunan evinde yanında eşi Elaine Taylor varken hayatını kaybetti.

OSCAR KAZANAN EN YAŞLI AKTÖRDÜ

"The Sound of Music", "A Beautiful Mind" ve "Beginners" gibi filmlerle tanınan Plummer, 2012'de 82 yaşındayken Beginner'taki rolüyle "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" Oscar'ını kucaklamıştı. Plummer, bu ödülü kazanan en yaşlı aktör olmuştu.

Ünlü oyuncunun ölüm haberinin ardından açıklama yapan Lou Pitt, "Christopher sanatı ve insanlığı sayesinde tüm kalbimize dokundu. O sonsuza kadar bizimle olacak" ifadelerini kullandı.

"HER ZAMAN ÖZLENİLECEK"

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, Plummer için "izleyicileri nesiller boyunca büyüleyen aktör" olarak bahsetti ve "Her zaman özlenilecek" ifadelerini kullandığı bir taziye mesajı yayınladı.

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Hayranlarını yasa boğdu! Oscar ödüllü ünlü aktör hayatını kaybetti
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