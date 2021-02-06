Hollywood'un ünlü aktörlerinden Christopher Plummer'ın beklenmedik ölümü, dünya çapında sinemaseverleri yasa boğdu.
YANINDA EŞİ VARDI
Plummer'ın menajeri ve 46 yıllık arkadaşı Lou Pitt'in duyurduğu habere göre 91 yaşındaki Kanadalı aktör, dün akşam saatlerinde Connecticut'da bulunan evinde yanında eşi Elaine Taylor varken hayatını kaybetti.
OSCAR KAZANAN EN YAŞLI AKTÖRDÜ
"The Sound of Music", "A Beautiful Mind" ve "Beginners" gibi filmlerle tanınan Plummer, 2012'de 82 yaşındayken Beginner'taki rolüyle "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" Oscar'ını kucaklamıştı. Plummer, bu ödülü kazanan en yaşlı aktör olmuştu.
Ünlü oyuncunun ölüm haberinin ardından açıklama yapan Lou Pitt, "Christopher sanatı ve insanlığı sayesinde tüm kalbimize dokundu. O sonsuza kadar bizimle olacak" ifadelerini kullandı.
"HER ZAMAN ÖZLENİLECEK"
Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, Plummer için "izleyicileri nesiller boyunca büyüleyen aktör" olarak bahsetti ve "Her zaman özlenilecek" ifadelerini kullandığı bir taziye mesajı yayınladı.