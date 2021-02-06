İngiliz ordusunda skandal! 'Ülkemizi koruyacak durumda değiller'

İngiltere'de ortaya çıkan bir rapor, gündeme bomba gibi düştü.
İngiliz Savunma Bakanlığı'ndan sızdırılan bir güvenlik raporuna göre, ülkedeki askeri kuvvetlerin hali içler acısı.
İNGİLİZ ORDUSUNDA KRİZ
'Çok gizli' kategorisine ait olduğu bildirilen sızdırılmış rapora göre ülkede acil durum müdahalesinde bulunmak üzere görevlendirilmiş 33 piyade taburundan sadece bir tanesi, görev yeterliliklerini karşılayabilecek düzeyde. Ordu içinde kilit öneme sahip ön cephe birimlerinin, operasyonel konuşlandırma için gereken insan gücünün ancak yarısına sahip olduğunu belirten raporda, asker sayılarındaki yetersizlik göze çarpıyor
YETERSİZ ASKER SAYISI, BÜTÇE KESİNTİLERİ...
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, savaş anında konuşlandırılması beklenen birliklerde askeri gücün oldukça yetersiz olduğunun belirtildiği raporda, tüm bunlara rağmen birliklerden yapılması ön görülen bütçe ve asker gücü kesintileri de yer alıyor.
"NATO İÇİN YETERSİZİZ"
İsmi açıklanmayan eski bir İngiliz savunma bakanının ifadelerine göre ifşa olan rapor, İngiltere'nin NATO üyesi olmasını da tartışmaya açıyor. Bir NATO üyesi olarak, göreve hazır neredeyse hiçbir birliği bulunmayan İngiltere, NATO üyesi olmak için gereken standartları da karşılamıyor.
Askeri kuvvetlerde yaşanan yetersizliklerin, yıllardır yaşanan düşük ücret, çalışma koşulları ve orduya alımları özel bir firmanın yapmasından dolayı oluştuğu söylenirken, halihazırda İngiltere'yi korumak için çok küçük olan orduya yönelik ek kesintilerin, durumu iyice açmaza sürükleyeceği belirtiliyor. Ek kesintiler için "sorumsuzluk" yorumunda bulunan İngiliz yetkililer, durumun son derece endişe verici olduğunu söylüyor.
ÜLKEYİ KORUYACAK DURUMDA DEĞİLLER
'Piyade Taburu Asker Gücü Özeti, Ocak 2021' başlıklı raporda, 33 taburdan 32'sinin yetersiz olduğu bilgisi yer alırken, birinci sırada İskoç Muhafızları yer alıyor. İngiliz ordusunun en prestijli taburu olarak bilinen İskoç Muhafızları'nın, 603 askerle görev yapması gerekirken taburda şu an sadece 339 asker yer alıyor.
Toplamda görev yapabilecek sadece 11 bin 301 askerin olduğunun belirtildiği raporda, bu rakamın İngiltere için skandal olduğu yorumlarını da beraberinde getirdi.
ASKER SAYILARI GÖZE ÇARPIYOR
Rapora göre, ordu içindeki başlıca birimlerde yaşanan personel açığı ise şu şekilde:
-İskoç Muhafızları: Gerekli asker gücü 603/ görev yapan asker gücü 339
-Gal Muhafızları: Gerekli asker gücü 467/ görev yapan asker gücü 294
-İskoç Alayı: Gerekli asker gücü 603/ görev yapan asker gücü 396
-2. İskoç Alayı: Gerekli asker gücü 515/ görev yapan asker gücü 342
-Mercian Alayı: Gerekli asker gücü 533/ görev yapan asker gücü 354
Raporda, piyade taburlarındaki yetersizliğe rağmen birçok askerin de görevine son verilme ihtimali bulunduğu belirtilirken, İngiliz ordusundaki bu krize, ülkenin anlaşmalı olduğu paralı asker şirketinin neden olduğu düşünülüyor. Buna göre İngiliz hükümeti, paralı askerler için 2012 yılında Capita şirketi ile 10 yıllık bir işe alın anlaşması imzalamış, imzalanan anlaşma, askere yapılacak acemi asker başvurularının önünü keserek ordunun güçsüzleşmesinin önünü açmıştı.