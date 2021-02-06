İngiliz ordusunda skandal! 'Ülkemizi koruyacak durumda değiller'

YETERSİZ ASKER SAYISI, BÜTÇE KESİNTİLERİ...

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, savaş anında konuşlandırılması beklenen birliklerde askeri gücün oldukça yetersiz olduğunun belirtildiği raporda, tüm bunlara rağmen birliklerden yapılması ön görülen bütçe ve asker gücü kesintileri de yer alıyor.

"NATO İÇİN YETERSİZİZ"

İsmi açıklanmayan eski bir İngiliz savunma bakanının ifadelerine göre ifşa olan rapor, İngiltere'nin NATO üyesi olmasını da tartışmaya açıyor. Bir NATO üyesi olarak, göreve hazır neredeyse hiçbir birliği bulunmayan İngiltere, NATO üyesi olmak için gereken standartları da karşılamıyor.