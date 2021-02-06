İngiltere’de fosil avcılarının son keşfi şaşırttı! 125 bin yıl öncesine ait…

"BOZULMADAN BUGÜNE GELMESİ İNANILMAZ"

Müzenin Genel Müdürü Dr. Martin Munt, fosilin bir pazı kemiği olduğunu ve 10 bin ila 125 bin yıl öncesine ait olabileceğini belirtti. Böylesi bir kemiğin adanın bu tarafında "nadir bulunduğunu" söyleyen Munt, fosilin "bozulmadan kalabilmiş olması ve bulunduğu yer bakımından gerçekten eşsiz olduğunu ifade etti.