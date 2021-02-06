İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 385 can kaybı

İtalya Sağlık Bakanlığı, korona virüs salgınına ilişkin son verileri açıkladı. İtalya'da son 24 saat içinde 13 bin 442 yeni korona virüs vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 625 bin 98'e ulaştı. Son 24 saatte 385 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı da 91 bin 3 oldu. İtalya Sağlık Bakanlığı, 15 bin 138 kişinin iyileştiğini ve toplam aktif Covid-19 hastası sayısının 427 bin 34'e düştüğünü bildirdi.

Yoğun bakımdaki Covid-19 hastası sayısının ise 32 azalarak 2 bin 110'a düştüğü kaydedildi.

İtalya'da bugün itibariyle 2 milyon 435 bin 489 doz Covid-19 aşısı yapılırken, 1 milyon 35 bin 52 kişinin ikinci doz aşıları tamamlandı.