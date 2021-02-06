Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Kan donduran görüntüler! Kar küreme tartışması katliama döndü

Kan donduran görüntüler! Kar küreme tartışması katliama döndü

’nin Pensilvanya eyaletinde tam anlamıyla kan donduran bir olay meydana geldi. Kar küreme tartışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. O korkunç anlar saniye saniye görüntülendi.

DHA
Giriş Tarihi: 6.2.2021 22:36 Son Güncelleme: 6.2.2021 22:50 ABONE OL
Kan donduran görüntüler! Kar küreme tartışması katliama döndü

Olay, ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Luzerne ilçesinde meydana geldi. Evlerinin önünde biriken karı kürekle temizleyen James Goy ve Lisa Goy, temizledikleri karları komşuları olan eski asker Jeffrey Allen Spaide'in evinin önüne atınca tartışma yaşandı. Komşularını uyaran Spaide, çiften biriken karları kendi mülklerinin önüne atmasını istedi.

EVE GİDİP SİLAHINI ALDI

Uyarının ardından Goy çifti ve Spaide arasında tartışma çıktı. Olay anında kayıtta olan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Spaide'nin evine girerek silahını aldığı ve önce James'e daha sonra da eşine ateş açtığı görülüyor.

Kan donduran görüntü! Kar küreme tartışması katliama döndü | Video

KOMŞULARINI VURDU, SONRA İNTİHAR ETTİ

James'in eve geri koşması üzerine, Lisa'ya ateş açan Spaide, sokağın ortasında yere düşen Lisa'ya iki el daha ateş etti. Çifti öldüren Spaide'in olayından ardından silahla kendisine ateş ederek, intihar ettiği belirtildi.

Son dakika: Kızına şiddet uyguladığı görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Anne Nurcan Serçe tutuklandı

ARKADAŞINA GÖNDER
Kan donduran görüntüler! Kar küreme tartışması katliama döndü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA