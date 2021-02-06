Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Merdiven inip çıkıyor, ip atlıyor ortalığı topluyor

Merdiven inip çıkıyor, ip atlıyor ortalığı topluyor

Giriş Tarihi: 6.2.2021 ABONE OL
Merdiven inip çıkıyor, ip atlıyor ortalığı topluyor
Amerikan robot şirketi Boston Dynamics'in robot köpeği Spot, Scout isimli web tarayıcı tabanlı platformuyla dünyanın her yerinden kumanda edilebilecek. Spot daha önce yalnızca özel bir tabletle kumanda edilebiliyordu. Şirket, geçtiğimiz günlerde Scout'un yanı sıra, Spot'un hareket kabiliyetini artıran Spot Arm'ı da tanıttı. Spot'a eklenen bir metre uzunluğundaki bu kol sayesinde robot, vana açıyor, şalter indirip kapatabiliyor, beş metreye kadar tartı kaldırabiliyor. Termal kamera eklenen robot ayrıca merdivenleri algılıyor, inip çıkabiliyor, mekânda ortalığı topluyor hatta ip atlayabiliyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
Merdiven inip çıkıyor, ip atlıyor ortalığı topluyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA