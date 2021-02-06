YPG/PKK’nın zulmü böbreğinden etti

Suriye'nın Deyrizor kentinde suçsuz yere YPG/PKK'lı teröristlerce alıkonulan baba, gördüğü işkenceler yüzünden böbreğinden oldu. Tayyane beldesinde yaşayan 45 yaşındaki Hammade Ali ve 14 yaşındaki oğlu Saad Ali, motosiklet hırsızlığı suçlamasıyla terör örgütü YPG/PKK tarafından alıkonuldu. Baba ve oğlu örgütün işgalindeki Ömer Petrol sahasında tutuldukları merkezde 4 gün boyunca çeşitli işkencelere maruz kaldı. İşkencelere dayanamayarak fenalaşan baba, bir böbreğinin çalışamaz hale gelmesi üzerine oğluyla birlikte serbest bırakıldı. Batı'nın kol kanat gerdiği terör örgütü YPG/PKK'lıların daha önce de birçok kez insanlık suçu işlediği belirlenmişti.