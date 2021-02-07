Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri ABD'de çığ düşmesi sonucu 4 kayakçı hayatını kaybetti

'de çığ düşmesi sonucu 4 kayakçı hayatını kaybetti

'nin eyaletinde çığ düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Salt Lake City Polis Departmanından yapılan açıklamaya göre, 8 kişilik bir grup Salt Lake City’ye yaklaşık 30 kilometre mesafedeki popüler kayak alanı Millcreek kanyonunda kayak yaparken çığ altında kaldı.

AA
Giriş Tarihi: 7.2.2021 17:48 ABONE OL
ABD'de çığ düşmesi sonucu 4 kayakçı hayatını kaybetti

ABD'nin Utah eyaletinde çığ düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Salt Lake City Polis Departmanından yapılan açıklamaya göre, 8 kişilik bir grup Salt Lake City'ye yaklaşık 30 kilometre mesafedeki popüler kayak alanı Millcreek kanyonunda kayak yaparken çığ altında kaldı.

Yaşları 23 ile 38 arasında değişen gruptan 4'ü karların altından çıkmayı başararak acil yardım çağırırken, diğer 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Utah Valisi Spencer Cox, bölgede çığ tehlikesinin hala devam ettiği uyarısında bulundu.

Her şey bir anda oldu! Ülke felaketi yaşadı: 150 kişi kayıp...

ARKADAŞINA GÖNDER
ABD'de çığ düşmesi sonucu 4 kayakçı hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA