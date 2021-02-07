‘Bir millet, bir devlet’ zamanı geldi

Karadeniz ve Hazar Denizi Hukukçular Birliği Başkanı Prof. Dr. İlham Rahimov, Anadolu Ajansı'na konuştu. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki "Bir millet, iki devlet" anlayışının artık "Bir millet, bir devlet" seviyesine yükseltilme zamanının geldiğini belirterek Orta Asya Türk devletlerini de içine alan, AB'ye benzer yapının kurulması için bu adımın gerekli olduğunu söyledi. Azerbaycan'ın onursal bilim insanı ve hukuk profesörü Rahimov, Türkiye ile Azerbaycan arasında iktisadi, askeri ve siyasi birçok işbirliğinin devam ettiğini, bu ilişkilerin bölge ülkeleri için model olacağını söyledi.Dağlık Karabağ konusunda Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin, Ermenistan'a karşı Azerbaycan'ı yeterince desteklemediklerini ifade eden Rahimov, çünkü Rusya'nın bu meselede tarafsız kalmalarını istediğini, oysa manevi desteklerinin bile Azerbaycan için yeterli olacağını dile getirdi.