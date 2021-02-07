DSÖ: 130 ülkede hiç aşı uygulanmadı

Vakalar 105 milyon 992 bini, ölümler ise 2 milyon 310 bini aştı.2.5 milyar nüfuslu 130 ülkede hiç aşı uygulanmadı. Vuhan'a giden ekip daha önce kimseyle paylaşılmayan verilere ulaştıklarını belirtti.Sputnik V aşısına Avrupa kapıları açılıyor.Sinovac Biotech firması Kovid-19 aşısının şartlı toplu kullanımı için resmi olarak onaylandığını duyurdu.Nisan ayında publarda alkol yasaklanabilir.Rus Sputnik V aşısını satın alıyor.Kovid-19'u en çok 20 ile 49 yaş aralığındakiler yayıyor.Kovid-19'un mutasyona uğramış türü hızla yayılıyor.Başbakan Merkel ikinci dalgayı atlattıklarını söyledi ve "Kuaförlerin açılmasını dört gözle bekliyorum" dedi.Aşılama bu hafta başlayacak.Bin 368 ölüm daha.Bir günde 22 bin 139 vaka tespit edildi.Son 24 saatte 14 bin 218 yeni vaka.584 can kaybı. daha.