DSÖ: 130 ülkede hiç aşı uygulanmadı

Dünya geneli:
Vakalar 105 milyon 992 bini, ölümler ise 2 milyon 310 bini aştı.
DSÖ:
2.5 milyar nüfuslu 130 ülkede hiç aşı uygulanmadı. Vuhan'a giden ekip daha önce kimseyle paylaşılmayan verilere ulaştıklarını belirtti.
Rusya:
Sputnik V aşısına Avrupa kapıları açılıyor.
Çin:
Sinovac Biotech firması Kovid-19 aşısının şartlı toplu kullanımı için resmi olarak onaylandığını duyurdu.
İngiltere:
Nisan ayında publarda alkol yasaklanabilir.
Paraguay:
Rus Sputnik V aşısını satın alıyor.
ABD:
Kovid-19'u en çok 20 ile 49 yaş aralığındakiler yayıyor.
Slovakya:
Kovid-19'un mutasyona uğramış türü hızla yayılıyor.
Almanya:
Başbakan Merkel ikinci dalgayı atlattıklarını söyledi ve "Kuaförlerin açılmasını dört gözle bekliyorum" dedi.
İran:
Aşılama bu hafta başlayacak.
Meksika:
Bin 368 ölüm daha.
Fransa:
Bir günde 22 bin 139 vaka tespit edildi.
İtalya:
Son 24 saatte 14 bin 218 yeni vaka.
İspanya:
584 can kaybı. daha.