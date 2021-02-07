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: 130 ülkede hiç aşı uygulanmadı

Giriş Tarihi: 7.2.2021 ABONE OL
DSÖ: 130 ülkede hiç aşı uygulanmadı
Dünya geneli: Vakalar 105 milyon 992 bini, ölümler ise 2 milyon 310 bini aştı.
DSÖ: 2.5 milyar nüfuslu 130 ülkede hiç aşı uygulanmadı. Vuhan'a giden ekip daha önce kimseyle paylaşılmayan verilere ulaştıklarını belirtti.
Rusya: Sputnik V aşısına Avrupa kapıları açılıyor.
Çin: Sinovac Biotech firması Kovid-19 aşısının şartlı toplu kullanımı için resmi olarak onaylandığını duyurdu.
İngiltere: Nisan ayında publarda alkol yasaklanabilir.
Paraguay: Rus Sputnik V aşısını satın alıyor.
ABD: Kovid-19'u en çok 20 ile 49 yaş aralığındakiler yayıyor.
Slovakya: Kovid-19'un mutasyona uğramış türü hızla yayılıyor.
Almanya: Başbakan Merkel ikinci dalgayı atlattıklarını söyledi ve "Kuaförlerin açılmasını dört gözle bekliyorum" dedi.
İran: Aşılama bu hafta başlayacak.
Meksika: Bin 368 ölüm daha.
Fransa: Bir günde 22 bin 139 vaka tespit edildi.
İtalya: Son 24 saatte 14 bin 218 yeni vaka.
İspanya: 584 can kaybı. daha.

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DSÖ: 130 ülkede hiç aşı uygulanmadı
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