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'de 6,3 büyüklüğünde

'in güneyindeki Davao eyaletinde 6,3 büyüklüğünde meydana geldi. Filipinler Volkan ve Deprembilimi Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Magsaysay kenti olan deprem, yerel saatle 12.22'de 15 kilometre derinlikte gerçekleşti.

AA
Giriş Tarihi: 7.2.2021 08:55 ABONE OL
Filipinler'de 6,3 büyüklüğünde deprem

Filipinler'in güneyindeki Davao eyaletinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Filipinler Volkan ve Deprembilimi Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Magsaysay kenti olan deprem, yerel saatle 12.22'de 15 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Sarsıntı, eyalete bağlı Bansalan, Kidapawan ve Digos şehirlerinde de hissedildi.

Depremin ardından artçı sarsıntı uyarısı yapıldı, tsunami tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Olayda can kaybı yaşanmadı.

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Filipinler'de 6,3 büyüklüğünde deprem
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