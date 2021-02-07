Filistin’deki savaş suçları incelenecek

suçlarıyla ilgili soruşturmada, söz konusu suçları soruşturmak için yetkili olduğuna karar verdi. UCM ilk derece dairesinin verdiği kararda, Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün, soruşturmaya dahil edilen Filistin toprakları içerisinde yer aldığı belirtildi. Filistin'in Roma Statüsü'ne taraf devlet olduğu ve sınırlarının 1967 yılından bu yana işgal edilen Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü de içerdiği ifade edilen kararda, Filistin'in diğer üye ülkeler gibi UCM'ye taraf olduğu vurgulandı.Bu kararla savcıların İsrail'in askeri operasyonlarına yönelik savaş suçu soruşturması açabilmelerinin önü açılmış oldu.Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, kararı "adaletin ve insanlığın zaferi" olarak nitelendirdi. Iştiyye, UCM'nin söz konusu kararının, işlenen suçların zaman aşımına uğramayacağı ve faillerin cezasız kalmayacağı mesajı taşıdığını ifade etti. Söz konusu kararın, adalet ve insanlık için bir zafer olduğunu belirten Iştiyye, UCM'den İsrail'in Gazze'ye açtığı 3 savaş sırasında işlediği suçlar, Filistinli mahkûmlar ve yasa dışı yerleşim birimleri konusunda önüne gelen dosyalarda adli süreci hızlandırmasını istedi.ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price ise karara tepki göstererek, mahkemenin yetkisinin sadece rızası olan ülkelere ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin talebine münhasır olması gerektiğini iddia etti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da "UCM bir yargı kurumu değil siyasi bir organ olduğunu bir kez daha kanıtladı" ifadesini kullandı.DışişleriBakanlığı, UCM'nin işgal altındaki Filistin topraklarında yargı yetkisi bulunduğuna hükmetmesini memnuniyetle karşıladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "UCM'nin 1967'den bu yana İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs dahil Filistin topraklarında yargı yetkisinin bulunduğuna hükmetmesini memnuniyetle karşılıyoruz" ifadeleri kullanıldı. ANKARAFilistinliler mahkemeye başvurarak İsrail'in 2014'te Gazze Şeridi'ndeki Filistinli savaşçılarla çatışmaları sırasında ve işgal altındaki Batı Şeria ile eklenen Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşimleri için yürütülen inşaatlar sırasındaki hareketlerini incelemeleri talebinde bulunmuştu.