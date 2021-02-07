Fransa’da öğrenciler bedava gıdaya akın etti

Fransa'da koronavirüs salgını nedeniyle derinleşen ekonomik kriz ve hayat pahalılığı, öğrencileri derinden vurdu. Hükümetin yemek ücretini 1 euroya düşürmesi çare olmazken devreye giren dernek ve özel işletmeler, ücretsiz gıda dağıtımına başladı. 1 euroyu ödeyemeyecek durumda olan öğrenciler bedava gıda dağıtan derneklere akın etti. Ülkede ucu bucağı görünmeyen bedava gıda kuyrukları sosyal medyada da çokça paylaşılmaya başlandı. Ülkedeki ekonomik zorluklardan yakınan öğrenciler, Fransa hükümetini sorunları çözmek yerine suni gündem oluşturmakla suçluyor.