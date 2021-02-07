Koronavirüs aşısında çarpıcı sonuç: Yüzde yüz koruyor, üstelik...

CİDDİ VERİLER OLDUKÇA AZ

Aşılama ile ilişkili ciddi yan etkiler de oldukça az. Yan etki oranı, aşıyı alan kişilerde %0.2'den daha az. Çalışmaya göre, bildirilen yan etkilerin çoğu, enjeksiyon yerinde ağrı, grip benzeri semptomlar ve düşük enerji seviyeleri gibi hafif yan etkilerdi.

Analiz yalnızca semptomatik Covid-19 vakalarını içeriyor, ancak yazarlar, aşının asemptomatik Covid-19'a karşı etkinliğini, bulaşmayı ve korumanın ne kadar süreceğini anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu belirtiyorlar.

Araştırmaya katılanların çoğu da beyazdı, bu nedenle diğer etik gruplarda sonuçları doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. Deneme devam ediyor ve toplam 40.000 katılımcının dahil edilmesi hedefleniyor.

Araştırmadaki kişilere ikinci atışı aldıklarında PCR Covid-19 testleri yapıldı. Solunum yolu enfeksiyonu semptomları bildiriyorlarsa bir test daha yaptılar.