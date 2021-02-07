Koronavirüs aşısında çarpıcı sonuç: Yüzde yüz koruyor, üstelik...

Rusya'nın geliştirdiği koronavirüs aşısı ile ilgili çarpıcı sonuçlar açıklandı. Gamaleya Enstitüsü Direktörü Aleksandr Gintsburg, Covid-19 aşısının etkinlik oranının yüzde yüz olduğunu ifade etti. İşte detaylar...
Rus Gamaleya Enstitüsü Direktörü Aleksandr Gintsburg, Sputnik V aşısının ağır ve orta dereceli korona virüs hastalarında etkinlik oranının yüzde 100 olduğunu söyledi.
Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısı hem yurt içinde hem de pazarlanan ülkelerde halka uygulanmaya devam ederken, Gamaleya Enstitüsü Direktörü Aleksandr Gintsburg aşı ile ilgili detayları kamuoyuna aktarmaya devam ediyor. Rus devlet televizyonuna elde edinilen verileri açıklayan Gintsbur, "Aşı, ağır ve orta dereceli Covid-19 vakalarına karşı yüzde 100 koruma sağlıyor. Yani aşı olmuş kişi bu patojenle karşılaşırsa en kötü ihtimalle hastalığı ayakta geçirecektir. Yani hastaneye kaldırılmayacaktır" dedi.
KORONAVİRÜS AŞISI YAN ETKİLERİ PAYLAŞILDI
The Lancet'te yayınlanan verilere göre; aşının ağır ve orta derecede Covid-19 hastalığına karşı etkinliğini analiz edildi ve ilk dozdan 21 gün sonra aşılanan grupta hiçbir şiddetli veya orta vaka bildirilmezken, plasebo grubunda semptomlu 20 vaka rapor edildi.
CİDDİ VERİLER OLDUKÇA AZ
Aşılama ile ilişkili ciddi yan etkiler de oldukça az. Yan etki oranı, aşıyı alan kişilerde %0.2'den daha az. Çalışmaya göre, bildirilen yan etkilerin çoğu, enjeksiyon yerinde ağrı, grip benzeri semptomlar ve düşük enerji seviyeleri gibi hafif yan etkilerdi.
Analiz yalnızca semptomatik Covid-19 vakalarını içeriyor, ancak yazarlar, aşının asemptomatik Covid-19'a karşı etkinliğini, bulaşmayı ve korumanın ne kadar süreceğini anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu belirtiyorlar.
Araştırmaya katılanların çoğu da beyazdı, bu nedenle diğer etik gruplarda sonuçları doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. Deneme devam ediyor ve toplam 40.000 katılımcının dahil edilmesi hedefleniyor.
Araştırmadaki kişilere ikinci atışı aldıklarında PCR Covid-19 testleri yapıldı. Solunum yolu enfeksiyonu semptomları bildiriyorlarsa bir test daha yaptılar.