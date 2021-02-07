Myanmar’da halk sokağa indi

Myanmar'da ordunun 1 Şubat'ta darbe yapması ve bir yıllığına OHAL ilan etmesinin ardından ülkede yaşanan kargaşa devam ediyor. Dün, halk demokrasiye dönüş talebiyle sokaklara çıktıp protesto gösterisi düzenledi. Çoğunluğu işçilerin ve öğrencilerin oluşturduğu protestocular, sabah saatlerinde başkent Yangon'da toplandı. "Askeri diktatörlüğe hayır", "Kahrolsun diktatörlük, yaşasın demokrasi" sloganları atarak yürüyen grup, polisin engellemesiyle karşılaştı. İnternet erişimini askıya alan cunta, sosyal medyayı da kapattı.