Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Aydın'dan Almanya'nın insan hakları sorumlusu Baerbel Kofler'e tepki

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Alman hükümetinin insan hakları sorumlusu Baerbel Kofler'in Twitter üzerinden yaptığı, "Boğaziçi Üniversitesindeki tutuklamalar ve toplama yasağı konusunda çok endişeliyim." paylaşımına tepki gösterdi.

Aydın, Twitter üzerinden Kofler'e cevaben yaptığı paylaşımda, Türkiye'de toplanma özgürlüğünün anayasal güvence altında olduğunu vurguladı.

Kofler'in telaş yapmaması gerektiğini belirten Aydın, "Toplanma özgürlüğü anayasal güvence altındadır. Hukuk kuralları gereği, protesto hakkının ötesinde yasa dışı eylemlerde bulunan bazı gruplara karşı gerekli ve orantılı önlemler alınmıştır." ifadelerini kullandı.