Wuhan pazarı araştırıldı! Covid-19 salgınının kaynağına ilişkin son dakika açıklama...

ORADAN KAYNAKLANDIĞI ANLAMINA GELMİYOR



Dedkov, Wuhan'daki gıda pazarında salgının yayılması için tüm koşulların olduğunu ancak bunun virüsün oradan kaynaklandığı anlamına gelmediğini söyledi.



Covid-19'un Wuhan Viroloji Enstitüsü laboratuvarından sızdığı iddialarını da yalanlayan Dedkov, "Laboratuvar mükemmel bir şekilde donatılmış. Oradan bir şeylerin sızmış olabileceğini hayal etmek benim için zor." ifadelerini kullandı.