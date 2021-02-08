ABD’de savaş uçağı krizi! Pentagon üretimi duran modeli yeniden devreye soktu

ABD Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz aylarda gündeme gelen F-35 savaş uçağının seri üretiminin askıya alınmasının ardından savaş uçağı krizi yaşıyor.

TÜRKİYE'NİN PARÇA GÖNDERMEMESİ KRİZ YARATTI

Pentagon geçtiğimiz ay, teknik sorunlar nedeniyle F-35 savaş uçaklarında tam kapasiteli seri üretimi askıya aldığını duyurmuştu. Türkiye ile yaşadığı S-400 krizinin ardından Türkiye'yi F-35 programından çıkaran ABD'nin bu kararı, tedarik sıkıntısına yol açmıştı. F-35 programında uluslararası bir ortak olan Türkiye'nin, yaklaşık bin farklı bileşenini ürettiği F-35 savaş uçaklarının parçalarını üretmeyi durdurmasıyla beraber eksik parçalar için yeni anlaşmalarda bulunmaması, yaşanan tedarik krizini körükleyen ana etken oldu.