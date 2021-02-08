ABD’de savaş uçağı krizi! Pentagon üretimi duran modeli yeniden devreye soktu

ABD Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz aylarda gündeme gelen F-35 savaş uçağının seri üretiminin askıya alınmasının ardından savaş uçağı krizi yaşıyor.
TÜRKİYE'NİN PARÇA GÖNDERMEMESİ KRİZ YARATTI
Pentagon geçtiğimiz ay, teknik sorunlar nedeniyle F-35 savaş uçaklarında tam kapasiteli seri üretimi askıya aldığını duyurmuştu. Türkiye ile yaşadığı S-400 krizinin ardından Türkiye'yi F-35 programından çıkaran ABD'nin bu kararı, tedarik sıkıntısına yol açmıştı. F-35 programında uluslararası bir ortak olan Türkiye'nin, yaklaşık bin farklı bileşenini ürettiği F-35 savaş uçaklarının parçalarını üretmeyi durdurmasıyla beraber eksik parçalar için yeni anlaşmalarda bulunmaması, yaşanan tedarik krizini körükleyen ana etken oldu.
Türkiye'de üretilen bileşenler için belirlenen alternatif tedarikçilerin hedefleri gerçekleştirememesinin ardından yaşanan kriz, ABD medyasına da yansıdı.
ABD'li Business Insider'da yer alan habere göre geçtiğimiz günlerde havacılık şirketi Lockheed Martin'le, ordu envanterinde bulunan F-16 savaş uçaklarının bakımı için 10 yıllık bir sözleşme imzalayan Pentagon'un bu bakım anlaşmasının arkasında, yeni F-16 sipariş planları yatıyor.
ÜRETİMİ DURAN UÇAKLAR İÇİN DÜĞMEYE BASILDI
Ordu envanterinde bulunan eski F-16'ları, bakımlarla birlikte 2048 yılına kadar kullanmayı planlayan Pentagon, F-35 jetlerinin yaşattığı hayal kırıklığının ardından yeni F-16 siparişi verecek. ABD ordusuna son teslimatı 18 Mart 2005 yılında yapılan F-16'ların uluslararası satışlar için olan üretimi de 2017 yılında sona ermişti.
MİLYON DOLARLIK YATIRIM ÇÖPE GİTTİ
F-16'ların yerini alan F-35 jetlerinin görünmezlik özelliğinin çalışmamasıyla Çin ve Rusya'nın radarlarına takılmasının yarattığı kriz, tedarik sonunun ardından teknik krizleri de gündeme getirmişti. Gereken performans standartlarının altında kalan F-35 jetlerinin üretimi, yaşanan parça tedarik sıkıntısının ardından da askıya alınmıştı. 406,5 milyar dolarlık rekor bütçesinin adeta çöpe gitmesinin ardından F-16 üretimi kararı alan ABD ordusunun, kaç adet F-16 üretimi siparişi verdiği ise henüz netlik kazanmadı.