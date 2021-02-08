Alman polisinden bir skandal daha! Türk bayrağı hazımsızlığı...

Türkiye Cumhuriyeti bayrağımızı ucundaki ay ve yıldız metali sivri diyerekten bizi mahkemeye verdiler. Yani bizim bayrağımız hilal ve yıldızı kesici alet olarak kabul edildi. Bizi mahkemeye çağırdılar. Mahkemeden gönderilen tebliğde eğer gelmeyecek olursanız polis zoruyla getiririz yazıyordu. Sanki elimizde bayrak değilde otomatik silah varmış gibi aynı muameleyi yaptılar.İnşallah büyüklerimizin bu konuda bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Bu Almanya'daki Türkiye düşmanlığının geldiği son noktadır. Bizler burada sindirilmeye çalışıyoruz" dedi.

'BÖLÜCÜ TERÖR YANDAŞLARINA DOKUNULMUYOR'

Almanya'nın Wuppertal kentinde bölücü terör örgütü PKK sempatizanları ve üyelerinin örgüte haraç topladığını belirten Güneş,"Polisler bunu bildikleri halde operasyon yapmıyor. Ama işte görüldüğü gibi bizlere olmadık bahanelerle cezalar yazıyorlar. İki kere 1200 euro ceza yazdılar. Resmen bölücü terör örgütü mensuplarına dokunmuyorlar" diye konuştu.