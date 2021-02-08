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Bakan Çavuşoğlu, , ve 'a resmi ziyaret düzenleyecek

Dışişleri Bakanı 'nun 9-11 Şubat arasında , ve 'a resmi ziyaretler gerçekleştireceği bildirildi.

AA
Giriş Tarihi: 8.2.2021 09:43 ABONE OL
Bakan Çavuşoğlu, Kuveyt, Umman ve Katar'a resmi ziyaret düzenleyecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 9-11 Şubat arasında Kuveyt, Umman ve Katar'a resmi ziyaretler gerçekleştireceği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çavuşoğlu'nun söz konusu ziyaretleri çerçevesinde bu ülkelerdeki mevkidaşlarıyla ve diğer üst düzey yetkililerle temaslarda bulunacağı aktarıldı.

GÜNDEMDEKİ KONULAR

Açıklamada, ziyaretler vesilesiyle gerçekleştirilecek görüşmelerde ikili ilişkilerin farklı boyutlarıyla ele alınması, bölgesel ve uluslararası meselelerde görüş alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, Çavuşoğlu'nun aynı zamanda Türk iş insanlarıyla da bir araya geleceği ifade edildi.

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Bakan Çavuşoğlu, Kuveyt, Umman ve Katar'a resmi ziyaret düzenleyecek
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