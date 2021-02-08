DSÖ: Vuhan’daki pazar kaynak değil

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kökenini araştıran Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) heyeti, virüsün Vuhan'daki gıda pazarından kaynaklandığına dair kanıt bulunmadığını bildirdi.Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, DSÖ heyetinden Rus uzman Vladimir Dedkov, Kovid-19'un kökenine dair yeni bir açıklamada bulundu.Dedkov, Vuhan'daki gıda pazarında salgının yayılması için tüm koşulların olduğunu ancak bunun virüsün oradan kaynaklandığı anlamına gelmediğini söyledi.Kovid-19'un Vuhan Viroloji Enstitüsü laboratuvarından sızdığı iddialarını da yalanlayan Dedkov, "Laboratuvar mükemmel bir şekilde donatılmış. Oradan bir şeylerin sızmış olabileceğini hayal etmek benim için zor." ifadelerini kullandı.2002-2003'teki Akut Solunum Yolu Sendromu (SARS) salgınının ardından yarasa koronavirüslerinin genetik bilgilerinin olduğu bir arşiv yaratmak amacıyla kurulan enstitü, "Kovid-19'un buradaki laboratuvarda yapay olarak üretildiği ve yanlışlıkla dışarı çıktığı" iddialarına konu olmuştu.Çinli yetkililer, söz konusu iddiaları reddetmiş, "Kovid-19'un başka bir ülkede ortaya çıktığı ve ithal dondurulmuş deniz ürünleriyle ülkeye geldiğine dair kanıtlanmayan" karşı iddialar ortaya atmıştı.Dünya geneli: Vaka sayısı 106 milyon 422 bini, 2 milyon 322 bini geçti.İsrail: Kovid-19 aşısının 2. dozunu vurulanlarda antikor oranı 6 ila 20 kat arttı.ABD: Kaliforniya'da kiliselere getirilen toplu ibadet yasağı kaldırıldı.İngiltere: AstraZeneca aşısının Güney Afrika varyantına karşı sınırlı koruma sağladığı tespit edildi.Brezilya: Vaka sayısı 9,5 milyona yaklaştı.İran: Rus Sputnik V aşısı yarın uygulanmaya başlanacak.