Eski ABD ajanları Katar’a karşı siber casusluk yaptı

ABD eski Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) çalışanlarının, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) adına Katar'a karşı siber korsanlık yaptığı ortaya çıktı. New York Times'teki haberde, eski NSA çalışanlarının yüksek maaş ve lüks yaşam vaadiyle Abu Dabi yönetimi tarafından 2014'te siber saldırı ve istihbarat faaliyetlerinde bulunmak üzere işe alındığı kaydedildi. Haberde, bazı aracı ABD şirketleri üzerinden aşırıcı grupları takip için yapılan alımlarda, BAE adına bölge ülkelerine yönelik internet korsanlığı yapıldığı vurgulandı. Ayrıca, Katar kraliyet üyelerinden Uluslararası Futbol Birliği (FIFA) yöneticilerine kadar BAE'nin hasımlarına karşı da korsanlık yapıldığı belirtildi.