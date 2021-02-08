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Görenler şaşkınlığını gizleyemedi! Çölden gelen toz, karı turuncuya boyadı

Kuzey Afrika'daki 'nden kalkan toz 'da kar yağışına dönüştü. Kar yağışıyla birlikte yere düşen tozlar nedeniyle ortaya turuncu bir kar çıktı. Fransa Meteoroloji Servisi de ülkedeki turuncu atmosferin fotoğraflarını paylaştı.

Giriş Tarihi: 8.2.2021 11:31 Son Güncelleme: 8.2.2021 12:14 ABONE OL
Görenler şaşkınlığını gizleyemedi! Çölden gelen toz, karı turuncuya boyadı

Sahra Çölü'nden gelen tozlu hava Avrupa'da kar yağışına dönüştü. Atmosferde biriken tozlar yağan kara turuncu rengini verdi.

YERLER BU SEFER BEYAZLAMADI

Avrupa'da birçok ülkeyi etkisi altına alan kar bu sefer farklı yağdı. Kuzey Afrika'daki Sahra Çölü'nden kalkan toz Avrupa'ya kadar geldi. Burada kar yağışıyla birlikte yere düşen tozlar nedeniyle yerler bu sefer beyazlamadı. Aksine tozun rengiyle birlikte ortaya turuncu bir kar çıktı.

GÖKYÜZÜ DE TURUNCUYA BOYANDI

Kar yağışı, İspanya, Andorra, Fransa ve İsviçre Alpleri dahil birçok yerde etkili oldu. Tozlar nedeniyle sadece yeryüzü değil aynı zamanda gökyüzü de turuncuya boyandı.

FRANSA METEOROLOJİ SERVİSİ PAYLAŞTI

Alplerde kayak yapmaya giden sporseverler turuncu karın üzerinde kaydı. Fransa Meteoroloji Servisi de ülkedeki turuncu atmosferin fotoğraflarını paylaştı.

Bir Twitter kullanıcısı paylaştığı fotoğrafına, "Burası Mars değil, İtalya Alplerinde bulunan Fransa sınırına yakın noktadaki Sestriere" dedi.

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Görenler şaşkınlığını gizleyemedi! Çölden gelen toz, karı turuncuya boyadı
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