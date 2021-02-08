Görenler şaşkınlığını gizleyemedi! Çölden gelen toz, karı turuncuya boyadı

Sahra Çölü'nden gelen tozlu hava Avrupa'da kar yağışına dönüştü. Atmosferde biriken tozlar yağan kara turuncu rengini verdi.
YERLER BU SEFER BEYAZLAMADI
Avrupa'da birçok ülkeyi etkisi altına alan kar bu sefer farklı yağdı. Kuzey Afrika'daki Sahra Çölü'nden kalkan toz Avrupa'ya kadar geldi. Burada kar yağışıyla birlikte yere düşen tozlar nedeniyle yerler bu sefer beyazlamadı. Aksine tozun rengiyle birlikte ortaya turuncu bir kar çıktı.
GÖKYÜZÜ DE TURUNCUYA BOYANDI
Kar yağışı, İspanya, Andorra, Fransa ve İsviçre Alpleri dahil birçok yerde etkili oldu. Tozlar nedeniyle sadece yeryüzü değil aynı zamanda gökyüzü de turuncuya boyandı.
FRANSA METEOROLOJİ SERVİSİ PAYLAŞTI
Alplerde kayak yapmaya giden sporseverler turuncu karın üzerinde kaydı. Fransa Meteoroloji Servisi de ülkedeki turuncu atmosferin fotoğraflarını paylaştı.