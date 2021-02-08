Görenler şaşkınlığını gizleyemedi! Çölden gelen toz, karı turuncuya boyadı

Sahra Çölü'nden gelen tozlu hava Avrupa'da kar yağışına dönüştü. Atmosferde biriken tozlar yağan kara turuncu rengini verdi.

YERLER BU SEFER BEYAZLAMADI

Avrupa'da birçok ülkeyi etkisi altına alan kar bu sefer farklı yağdı. Kuzey Afrika'daki Sahra Çölü'nden kalkan toz Avrupa'ya kadar geldi. Burada kar yağışıyla birlikte yere düşen tozlar nedeniyle yerler bu sefer beyazlamadı. Aksine tozun rengiyle birlikte ortaya turuncu bir kar çıktı.