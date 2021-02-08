Gözler ABD'de: Trump'ın yargılama süreci başlıyor!

TRUMP HAKKINDA HANGİ SUÇLAMALAR YER ALIYOR?

ABD eski başkanı Donald Trump'ı Senato'da yargılanmaya sevkeden bu süreçte iddia makamı konumundaki Demokratlar eski başkanın Kongre saldırısından şahsen sorumlu olduğunu ve cezalandırılması gerektiğini söylüyor. Yargı öncesi yaptıkları yazılı bilgilendirme notunda Demokratlar Trump'ın seçimin sonuçlarını kabul etmeyi defaatle reddetmesinin "korumak için yemin ettiği cumhuriyete karşı isyana teşvikin" yolunu açtığını ifade etmişlerdi. Trump'ın açıklamalarının 6 Ocak günü yapılan kontrolsüz gösteriyi her an patlamaya hazır bir barut fıçısına dönüştürdüğünü savunuyorlar. Demokratlar kalabılığın Trump tarafından çakılan bir kıvılcımla 'şiddete başvurmaya hazırlandığı' tezini bizzat eski başkanın açıklamalarında kullandığı sözler ve Kongre baskını sırasında çekilmiş görüntüler ile kanıtlamaya çalışacaklar. Kanıtların ortada olduğunu söyleyen Demokratlar "Başkanlık seçim sonuçlarını tersine çevirmeye yönelik diğer girişimler sonuç vermeyince Başkan Trump, Kongre'ye yönelik bir saldırıyı kışkırttığını ifade ediyor. Demokratlar eski başkanın ayrıca ömür boyu kamu görevinden men edilmesini de istiyor.

TRUMP KENDİSİNİ NASIL SAVUNUYOR?

Öte yandan Donald Trump'ın avukatları her şeyden önce eski başkanın artık görevde olmadığını, sade bir vatandaş olduğu için azledilmesinin de mümkün olmadığını, bu nedenle hakkında Senato'da yargılama yapılmasının anayasaya aykırı olduğunu söyleyecek ve davanın reddini isteyecek.Avukatların ikinci savunma hattı yaptıkları ön açıklamaya göre, eski başkanın yaptığı açıklamaların, taraftarlarını Kongre baskınına kışkırtmadığı yönünde olacağı tahmin ediliyor. Eski ABD başkanı Trump şu ana kadar yaptığı açıklamalarda kışkırtıcı konuşmalar yaptığını reddetmiş ve söylediklerinin normal olduğunu savunmuştu.

ABD dönüyor... Ama etrafında!