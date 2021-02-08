İnsanlığın uzun yıllardır en çok merak ettiği konuların başında gelen "Dünya dışı yaşam"a dair gündeme gelen yeni bir açıklama, çok konuşuldu.

Dünyanın en saygın eğitim kurumlarından biri olan Harvard Üniversitesi'nde görev yapan Profesör Avi Loeb, uzaylıların varlığına ilişkin yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu.

"UZAYLILAR 2017'DE GELDİ"

Daha önce Dünya dışı yaşamla ilgili korkutan ifadeler kullanan, insanlığın evrende yalnız olmadığına dair net fikirlerini beyan ederek "uzayda seyahat edecek kadar gelişmiş bir uygarlığın Dünya'ya geliş amacının barışçıl olmayacağı"nı söyleyerek uyarılarda bulunan İngiliz fizik profesörü Stephen Hawking'in de çalışma arkadaşı olan Loeb, uzaylıların 2017 yılında Dünya'ya iniş yaptığını söyledi.