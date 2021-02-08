İnsanlığın uzun yıllardır en çok merak ettiği konuların başında gelen "Dünya dışı yaşam"a dair gündeme gelen yeni bir açıklama, çok konuşuldu.
Dünyanın en saygın eğitim kurumlarından biri olan Harvard Üniversitesi'nde görev yapan Profesör Avi Loeb, uzaylıların varlığına ilişkin yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu.
"UZAYLILAR 2017'DE GELDİ"
Daha önce Dünya dışı yaşamla ilgili korkutan ifadeler kullanan, insanlığın evrende yalnız olmadığına dair net fikirlerini beyan ederek "uzayda seyahat edecek kadar gelişmiş bir uygarlığın Dünya'ya geliş amacının barışçıl olmayacağı"nı söyleyerek uyarılarda bulunan İngiliz fizik profesörü Stephen Hawking'in de çalışma arkadaşı olan Loeb, uzaylıların 2017 yılında Dünya'ya iniş yaptığını söyledi.
UZAY GEMİSİ KAMERAYA KAYDEDİLDİ
Dünya dışı varlıklara dair kaleme aldığı "Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth" isimli kitabında 5 sene önce yaşanan bir konuya değinen 58 yaşındaki Harvard profesörü, 2017 yılının Ekim ayında, astronomlar çok hızlı hareket eden bir obje gördüğünü aktardı.
Hawking'in çalışma arkadaşı profesörden şoke eden iddia "Uzaylılar 2017'de dünyaya iniş yaptı" | Video
Herhangi bir gök taşından çok çok daha hızlı ve kontrollü bir cismin hareketinin kaydedildiğini belirten Loeb, astronomların bunun başka bir yıldızdan gelmiş olduğuna kanaat getirdiğini söyledi.
"ONLARI BULMAYA ÇALIŞMALIYIZ"
Loeb, uzaylı olduğunu söylediği bu ziyaretçilere, Hawaii dilinde gezgin anlamına gelen Oumuamua adını verdiğini de açıkladı. Kitabında, bu ziyaretçilere dair "Kullandıkları araç bir gemiyi andırıyordu ancak hızlanmak için ışık kullanıyorlardı" ifadelerini kullanan Loeb, o dönemde sözlerine kulak vermeyen meslektaşlarını da eleştirdi. "Biz kendimizi eşsiz ve özel görme küstahlığında bulunuyoruz. Burada doğru yaklaşım mütevazı olmak olmalı. Başka kültürler olduğunu bilmeli ve onları bulmaya çalışmalıyız" açıklamasında bulunan Loeb, bilinmeyen cismin hareketindeki tuhaflığa da dikkat çekti.