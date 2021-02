UZAY GEMİSİ KAMERAYA KAYDEDİLDİ

Dünya dışı varlıklara dair kaleme aldığı "Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth" isimli kitabında 5 sene önce yaşanan bir konuya değinen 58 yaşındaki Harvard profesörü, 2017 yılının Ekim ayında, astronomlar çok hızlı hareket eden bir obje gördüğünü aktardı.

Hawking'in çalışma arkadaşı profesörden şoke eden iddia "Uzaylılar 2017'de dünyaya iniş yaptı" | Video

Herhangi bir gök taşından çok çok daha hızlı ve kontrollü bir cismin hareketinin kaydedildiğini belirten Loeb, astronomların bunun başka bir yıldızdan gelmiş olduğuna kanaat getirdiğini söyledi.