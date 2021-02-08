Hindistan'da facia: Ölü sayısı artıyor! Onlarca kişi kayıp...

Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah, Ulusal Afet Müdahale Gücüne (NDRF) bağlı 4 ekibin olay yerinde bulunduğunu ve destek ekiplerinin Yeni Delhi'den Uttarakhand'a hareket ettiğini ifade etmişti.

Felaketin yaşandığı sırada etkinlik için Assam'da bulunan Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Uttarakhand'daki talihsiz durumu sürekli takip ettiğini, halkın felaketzedelerin yanında olduğunu ve onlar için dua ettiğini belirtmişti.

Uttarakhand'da 2013'te şiddetli yağışlar sonrası meydana gelen heyelan ve sellerde 1000'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.