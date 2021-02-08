İngiliz polisinden skandal! Müşterilere servis veren restoran çalışanını…

Koronavirüs pandemisi nedeniyle en büyük darbeyi alan yeme-içme sektörü, dünya çapında krizlerin en yoğun yaşandığı sektör olmaya devam ediyor.
Son olarak İngiltere'den gelen görüntüler, ülkede restoran çalışanlarının yaşadığı gerginliği kanıtlar nitelikte.
ZOR DURUMDAKİ İŞLETME KAPILARINI AÇTI
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, ülkenin Manchester kentinde bulunan bir restoran, koronavirüs kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle denetlemeye alındı. Gelen isimsiz bir ihbarın ardından olay yerine giden İngiliz polisi, söz konusu restoran/kafenin hıncahınç dolu olduğunu gördü.
Sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan kişilerin, yasağa rağmen kafede yemek yediğini gören polis ekipleri, işletmeye müdahale etti. İçerde yemek yiyen kişilerin tepki gösterdiği polis memurları, kafenin işletmecisi olan kişiyi, hakkında işlem yapmak üzere dışarı çıkardı.
İngiltere'de polis şiddeti kamerada | Video
POLİS İŞLETMECİYE SALDIRDI
Dışarda polis memurlarına tepki gösteren kafe işletmecisi, polisle girdiği ağız dalaşının ardından gelen yumrukla sarsıldı. Olay yerinde bulunanların kaydettiği görüntülerde polis memuru, kafe işletmecisine yumruklarla saldırdı.
TUTUKLANAN İŞLETMECİ OLDU
Çıkan kavganın ardından işletmeciyi gözaltına alan polis memurları, olay yerinden uzaklaştı.
Sosyal medyada oldukça ses getiren video sonrası, sosyal medya kullanıcıları polise tepki gösterdi. İngiliz basınına konuşan görgü tanıkları, söz konusu kafenin, ekonomik olarak zor durumda olduğu için bir süredir kuralları ihlal ettiğini anca işletmecinin düzgün ve iyi bir insan olarak bilindiğini söyledi.