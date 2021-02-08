İngiliz polisinden skandal! Müşterilere servis veren restoran çalışanını…

Sosyal medyada oldukça ses getiren video sonrası, sosyal medya kullanıcıları polise tepki gösterdi. İngiliz basınına konuşan görgü tanıkları, söz konusu kafenin, ekonomik olarak zor durumda olduğu için bir süredir kuralları ihlal ettiğini anca işletmecinin düzgün ve iyi bir insan olarak bilindiğini söyledi.