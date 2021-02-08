İsrail zulmü sürüyor kendi evini yıktırdılar

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te faaliyet gösteren Vadi Hilve Enformasyon Merkezine göre,, Ra's Amud Mahallesi'nde yaşayan Filistinli Halil ailesine, evlerinin ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkılacağını tebliğ etti. Filistinli aile, yıkımların belediye ekipleri tarafından gerçekleşmesi halinde ödenmesi gereken binlerce dolarlık yıkım bedelini karşılama imkanı olmadığı için evlerini kendi yıkmak zorunda kaldı.Leyane Halil, üç çocuğuyla beraber evlerini yıktıklarını, çocuklarının doğduklarından beri bu evde yaşadığını belirtti. Halil, evsiz kaldıklarını ve kiralık bir ev bulduklarını ifade etti. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve Filistinlilerin yaptığı imar izni başvurularının tamamına yakınını reddeden İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor. İsrail'e bağlı belediyenin söz konusu uygulamasının hiçbir hukuki dayanağının bulunmadığını ifade eden Filistinliler, bunun "İsrail'in yıldırma ve kenti Yahudileştirme politikalarının bir parçası" olduğunu belirtiyor.Filistinli kaynaklar 1967'den bu yana Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 5 binden fazla evin İsrail güçleri tarafından yıkıldığını kaydediyor. Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, 2020 yılında Kudüs'te 170'den fazla evi yıktığı, yaklaşık 400 Filistinlinin evsiz kalmasına neden olduğunu duyurmuştu.İsrail polisinin eşliğinde fanatik Yahudiler Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi. Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamada, polis korumasındaki 48 fanatik Yahudi'nin Mescidi Aksa'nın güneybatısında bulunan El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği belirtildi.Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler Heyeti ile Filistinli sivil toplum kuruluşlarının hazırladığı ortak rapora göre İsrail güçleri ocak ayında işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te gerçekleştirdiği operasyonlarda 456 Filistinliyi gözaltına aldı.