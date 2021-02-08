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’da yanardağ faaliyete geçti! Tam 2500 metreye yükseldi

'nın güneyindeki 'nda bu sabah saatlerinde patlama meydana geldi. Aktif Sakurajima Yanardağı'nın zirvesindeki kraterden bugün kül bulutu yükselmeye başladı.Küllerin, 2 bin 500 metreye kadar yükseldiği ifade edildi.

DHA
Giriş Tarihi: 8.2.2021 12:12 ABONE OL
Japonya’da yanardağ faaliyete geçti! Tam 2500 metreye yükseldi

Japonya'daki Kagoşima Körfezi'nde bir yarımada üzerinde yer alan aktif Sakurajima Yanardağı'nın zirvesindeki kraterden bugün kül bulutu yükselmeye başladı.Küllerin, 2 bin 500 metreye kadar yükseldiği ifade edildi.

Japonya Meteoroloji Ajansı, patlamanın sürmesi halinde volkan kayalarının ve lav akıntısının 1 kilometre çapındaki çevreye yayılabileceği uyarısında bulundu. Sakurajima Yanardağı'nın bulunduğu yarımada eskiden Kagoşima Körfezi içinde ayrı bir adayken, 1914'te yaşanan büyük yanardağ patlamasının ardından lavların doğudaki kıyı hattını doldurmasıyla Osumi Yarımadası ile birleşmişti. Patlama, Japonya tarihindeki en büyük yanardağ patlaması olarak kayıtlara geçmişti.

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Japonya’da yanardağ faaliyete geçti! Tam 2500 metreye yükseldi
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