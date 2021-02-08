Koronavirüs bitmeden 'Gizemli hastalık' alarmı! Bu belirtiler ile ortaya çıkıyor...

Koronavirüs salgını etkisini yitirmemişken yakalananların kan kusarak öldüğü iddia edilen bir hastalık daha ortaya çıktı. Tanzanya'da ortaya çıkan ve nedeni bilinmediği için 'gizemli hastalık' olarak nitelendirilen hastalık nedeniyle 15 kişi hayatını kaybederken 50 kişinin hastaneye kaldırıldığı ifade ediliyor.