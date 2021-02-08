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bitmeden '' alarmı! Bu belirtiler ile ortaya çıkıyor...

Tüm dünya ile mücadele ederken korkutan bir salgın alarmı daha ortaya çıktı. olarak anılan daha sonra tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını etkisini yitirmemişken bir 'gizemli hastalık' daha ortaya çıktı. ve belirtileri ile ortaya çıkan hastalığın nedeni henüz açığa çıkmadı.

Giriş Tarihi: 8.2.2021 16:46 Son Güncelleme: 8.2.2021 16:59 ABONE OL
Koronavirüs bitmeden 'Gizemli hastalık' alarmı! Bu belirtiler ile ortaya çıkıyor...

Koronavirüs salgını etkisini yitirmemişken yakalananların kan kusarak öldüğü iddia edilen bir hastalık daha ortaya çıktı. Tanzanya'da ortaya çıkan ve nedeni bilinmediği için 'gizemli hastalık' olarak nitelendirilen hastalık nedeniyle 15 kişi hayatını kaybederken 50 kişinin hastaneye kaldırıldığı ifade ediliyor.

KAN KUSARAK ÖLÜYORLAR

Tanzanya'da teşhis edilemeyen hastalık nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti. Mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleriyle hastaneye giden kişilerin durumlarının kötüleştiği ve kan kusarak öldükleri gelen bilgiler arasında.

NEDENİ BELLİ DEĞİL

Ülkenin batısındaki Mbeya şehrinde 50 kişi hastaneye kaldırıldı.

HASTALARIN ÇOĞUNDA BU RAHATSIZLIKLAR GÖRÜLÜYOR

Tanzanyalı doktorlar hastalığın nedenini henüz tespit edebilmiş değil. Ancak hastaların çoğunun mide ülseri ya da karaciğer hastalığı yaşamış erkekler olduğu belirtiliyor.

2018 YILINDA DA YAŞANMIŞTI

Tanzanya Sağlık Bakanlığı bölgeye araştırma ekibi gönderdi. Mbeya bölgesinde 2018 yılında da benzer şikayetlerden birçok kişinin hastaneye kaldırıldığı ifade ediliyor.

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Koronavirüs bitmeden 'Gizemli hastalık' alarmı! Bu belirtiler ile ortaya çıkıyor...
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