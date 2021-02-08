Koronavirüs bitmeden 'Gizemli hastalık' alarmı! Bu belirtiler ile ortaya çıkıyor...

Koronavirüs salgını etkisini yitirmemişken yakalananların kan kusarak öldüğü iddia edilen bir hastalık daha ortaya çıktı. Tanzanya'da ortaya çıkan ve nedeni bilinmediği için 'gizemli hastalık' olarak nitelendirilen hastalık nedeniyle 15 kişi hayatını kaybederken 50 kişinin hastaneye kaldırıldığı ifade ediliyor.
KAN KUSARAK ÖLÜYORLAR
Tanzanya'da teşhis edilemeyen hastalık nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti. Mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleriyle hastaneye giden kişilerin durumlarının kötüleştiği ve kan kusarak öldükleri gelen bilgiler arasında.
NEDENİ BELLİ DEĞİL
Ülkenin batısındaki Mbeya şehrinde 50 kişi hastaneye kaldırıldı.
HASTALARIN ÇOĞUNDA BU RAHATSIZLIKLAR GÖRÜLÜYOR
Tanzanyalı doktorlar hastalığın nedenini henüz tespit edebilmiş değil. Ancak hastaların çoğunun mide ülseri ya da karaciğer hastalığı yaşamış erkekler olduğu belirtiliyor.