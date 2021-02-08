Koronavirüsten sonra yeni tehlike! O salgın yeniden mi başlıyor?

Koronavirüsün pandemisinde birinci yıl geride kalırken, virüsün mutasyona uğrayan varyantlarının ortaya çıkmasıyla beraber vaka sayıları da giderek artıyor.
Aşı uygulamalarının dünya genelinde yaygınlaşmasına rağmen, dünya üzerindeki tüm ülkeler vaka ve ölüm sayılarına karşı alarma geçmişken endişe verici bir diğer haber de Kongo'dan geldi.
EBOLA ALARMI VERİLDİ
Kanamalı ateşe neden olan ölümcül Ebola virüsü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yeniden görüldü.
Şimdiye dek on binlerce kişini ölümüne neden olan ve hakkında 11 kez salgın alarmı verilen ölümcül Ebola virüsüne, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda bulunan Kuzey-Kivu eyaletinin Biena bölgesinde rastlandı.
Dünya Sağlık Örgütü'nün 18 Kasım 2020'de 11'inci Ebola dalgasının sona erdiğini duyurmasıyla beraber yaşanan rahatlama da, böylece sona erdi.
12. DALGA GELİYOR
Kongo Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, vakanın tespit edildiği bölgeye ekipler gönderildi. Sağlık Bakanı Dr. Eteni Longondo, yaptığı açıklamada, Butembo şehrindeki son Ebola salgınında enfekte olmuş bir adamın eşinin 1 Şubat tarihinde Ebola olduğunu doğruladı. 3 Şubat'ta hayatını kaybeden kadının ölümü, yeni salgın endişesini de beraberinde getirdi.