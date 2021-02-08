Koronavirüsten sonra yeni tehlike! O salgın yeniden mi başlıyor?

Koronavirüsün pandemisinde birinci yıl geride kalırken, virüsün mutasyona uğrayan varyantlarının ortaya çıkmasıyla beraber vaka sayıları da giderek artıyor.

Aşı uygulamalarının dünya genelinde yaygınlaşmasına rağmen, dünya üzerindeki tüm ülkeler vaka ve ölüm sayılarına karşı alarma geçmişken endişe verici bir diğer haber de Kongo'dan geldi.

EBOLA ALARMI VERİLDİ

Kanamalı ateşe neden olan ölümcül Ebola virüsü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yeniden görüldü.