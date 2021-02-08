Nehire buzul düştü 150 kişi kayıp

Hindistan'da Uttarancal eyaletindeki Chamoli bölgesinde, Nanda Devi buzulunun bir parçasının kırılarak Dhauliganga Nehri'ne düşmesi sonucu meydana gelen selde facia yaşandı. Buzulun düşmesinin ardından nehrin suları yükseldi ve nehir üzerindeki Rishiganga Barajı sel sularını durduramadı. Felaketin ardından 3 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, bölgede hidroelektrik projesinde çalışan en az 150 işçiden haber alınamadığı açıklandı.Yetkililer, facia sonucu Dhauliganga Nehri kıyısında bulunan birçok evin yıkıldığını ifade ederek, Pauri, Tehri, Rudraprayag, Haridwar ve Dehradun bölge halkını olası bir felakete karşı uyardı. Hint-Tibet Sınır Polisi (ITBP), felaketin yaşandığı Raini köyü yakınlarında, arama kurtarma operasyonu başlattı. Kurtarma çalışmalarında 200'den fazla polisin yer aldığı ve selden etkilenen bölgelerde kurtarma çalışmalarına katılmak üzere 3 helikopterin Dehradun ve civarında konuşlandırıldığı belirtildi. Uttarancal'da 2013'te şiddetli yağışlar sonrası meydana gelen heyelan ve sellerde binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.