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PKK'dan Suriye'de kalleş saldırı: 3'ü çocuk 9 sivil yaralandı

Suriye'nin El-Bab kentinde terör örgütü PKK/YPG tarafından roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda 3'ü çocuk 9 sivil yaralandı. Yaralılar çevredeki hastaneye sevk edildi

Giriş Tarihi: 9.2.2021 00:17 ABONE OL
PKK'dan Suriye'de kalleş saldırı: 3'ü çocuk 9 sivil yaralandı

Terör örgüt YPG/PKK sabah saatlerinde Suriye Milli Ordusu (SMO) cephe hattına düzenlediği sızma girişiminden sonra Bab'daki sivil yerleşim yerine roket saldırısı düzenledi.

9 KİŞİ YARALANDI
El Bab ilçe merkezine düzenlenen terör saldırısında 3'ü çocuk 9 sivil yaralandı. Yaralılar çevredeki hastaneye sevk edildi.

Münbiç ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK'nın, sabah saatlerinde Cerablus'un güneyindeki SMO askerlerinin mevzilerine yönelik sızma girişimi sonucu 1 SMO askeri şehit olmuştu.

Türkiye'nin bir taraftan Rusya, diğer taraftan ABD ile imzaladığı mutabakatlara rağmen, terör örgütü YPG/PKK, Tel Rıfat ve Münbiç ilçelerini terör eylemleri için üs olarak kullanmaya devam ediyor.

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PKK'dan Suriye'de kalleş saldırı: 3'ü çocuk 9 sivil yaralandı
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