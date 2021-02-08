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Cumhurbaşkanı Vucic'e suikast girişimi iddiası!

’da güvenlik güçlerinin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’e yönelik suikast girişimini engellediği iddia edildi.

DHA
Giriş Tarihi: 8.2.2021 16:55 ABONE OL
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'e suikast girişimi iddiası!

Sırbistan'da güvenlik güçlerinin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e yönelik suikast girişimini engellediği iddia edildi.

Sırbistan medyası, güvenlik güçlerinin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e yönelik suikast girişimini engellediğini ileri sürdü. Balkanist.ru sitesinde yer alan habere göre, Sırbistan Kriminal Polis Departmanı Başkanı Bogdan Pusic, aralarında siyasilerin de bulunduğu büyük bir suç örgütünün Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e yönelik suikast girişiminde bulunulduğunu söyledi. Pusic, Stefan Namane anıtı açılışında, ülke liderini korumak için 850 Sırp polis gücünün yer aldığını ifade etti. Suç örgütü üyelerinin yakalanması için yapılan özel operasyonun 6 ay sürdüğü ifade edildi.

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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'e suikast girişimi iddiası!
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