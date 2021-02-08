Super Bowl nedir? 2021 Superbowl Pazar Şampiyonası sonuçları

2021 Super Bowl için geri sayım bugün sona erdi. Yılın en büyük spor olayı olarak tanımlanan Super Bowl'u ilk defa duyanlar, "Super Bowl nedir" sorusunun yanıtını araştırıyor. Oynayan takımlar, başlama saati, başlama vuruşu, tarih, yayınlandığı TV kanalı, nasıl izleneceği, canlı yayın, nerede oynandığı ve daha fazlası hakkında daha fazla bilgi için haberimizi okumaya devam edin.

SUPER BOWL NEDİR?

Super Bowl, ABD'de her yıl düzenlenen Amerikan futbolu ligi National Football League'in şampiyonluk maçıdır. Super Bowl maçlarını belirtmek için oynandığı yıl yerine Roma rakamları kullanılır. Bu maç ile önceki yılın yaz aylarında başlamış olan sezon sonlanır.

SUPER BOWL LV NE ZAMAN?

Super Bowl 55, 7 Şubat 2021 Pazar günü Tampa, Florida'daki Raymond James Stadyumu'nda oynanıyor. 2017'de NFL, Los Angeles için Super Bowl setini 2021'den 2022'ye taşınmasının ardından oyunun resmi olarak Tampa'ya verildiğini duyurdu.