Super Bowl nedir? 2021 Superbowl Pazar Şampiyonası sonuçları

2021 Super Bowl için geri sayım bugün sona erdi. Yılın en büyük spor olayı olarak tanımlanan Super Bowl'u ilk defa duyanlar, "Super Bowl nedir" sorusunun yanıtını araştırıyor. Oynayan takımlar, başlama saati, başlama vuruşu, tarih, yayınlandığı TV kanalı, nasıl izleneceği, canlı yayın, nerede oynandığı ve daha fazlası hakkında daha fazla bilgi için haberimizi okumaya devam edin.
SUPER BOWL NEDİR?
Super Bowl, ABD'de her yıl düzenlenen Amerikan futbolu ligi National Football League'in şampiyonluk maçıdır. Super Bowl maçlarını belirtmek için oynandığı yıl yerine Roma rakamları kullanılır. Bu maç ile önceki yılın yaz aylarında başlamış olan sezon sonlanır.
SUPER BOWL LV NE ZAMAN?
Super Bowl 55, 7 Şubat 2021 Pazar günü Tampa, Florida'daki Raymond James Stadyumu'nda oynanıyor. 2017'de NFL, Los Angeles için Super Bowl setini 2021'den 2022'ye taşınmasının ardından oyunun resmi olarak Tampa'ya verildiğini duyurdu.
SUPER BOWL SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Super Bowl LV için başlangıç saati 18.30 olarak belirlendi. Türkiye Saati İle sabahın ilk ışıklarında sonuçlar geldi.
BU YIL SUPER BOWL'DA KİMLER OYNUYOR?
Kansas City Chiefs, Super Bowl 55 için Tampa Bay Buccaneers ile karşı karşıya geldi. Pazar Şampiyonası sonuçları şu şekilde:
NFC Şampiyonası Maçı: (5) Tampa Bay Buccaneers, (1) Green Bay Packers
Final skoru: Buccaneers 31, Packers 26
AFC Şampiyonası Maçı: (1) Kansas City Chiefs (2) Buffalo Bills
Final skoru: Chiefs 38, Bills 24
Bu yıl milli marşı kim söylüyor?
NFL, Grammy adayı sanatçılar Eric Church ve Jazmine Sullivan'ın milli marşı Super Bowl LV'de birlikte söyleyeceğini duyurdu. Super Bowl'daki "The Star Spangled Banner" ın önceki şarkıcıları arasında Demi Lovato, Gladys Knight, Pink, Lady Gaga, Alicia Keys ve Whitney Houston yer alıyor. Grammy ödüllü şarkıcı H.E.R. "America the Beautiful" u seslendirecek.
Super Bowl LV nasıl izlenir
Super Bowl 55, CBS tarafından televizyonda yayınlandı ve CBS Tam Erişim uygulamasında canlı olarak izlendi. NBC'nin başlangıçta 2021 oyununu yayınlaması planlanmış olmasına ve CBS 2022 Super Bowl yayın haklarına sahip olmasına rağmen, iki ağ NBC'nin 2022'de hem Super Bowl hem de Kış Olimpiyatlarının ana yayıncısı olması için yıllarını değiştirmeye karar verdi.
TARAFTARLAR BU YIL SUPER BOWL'A KATILDI MI?
COVID-19 salgını nedeniyle NFL, Super Bowl LV'deki hayranlar için nihai katılım sayısının 25.000 olduğu açıkladı. Toplam katılım arasında, NFL tarafından ücretsiz Super Bowl biletleri verilen 7.500 aşılı sağlık çalışanı karşılaşmayı canlı izledi