Super Bowl nedir? 2021 Superbowl Pazar Şampiyonası sonuçları

Bu yıl milli marşı kim söylüyor?

NFL, Grammy adayı sanatçılar Eric Church ve Jazmine Sullivan'ın milli marşı Super Bowl LV'de birlikte söyleyeceğini duyurdu. Super Bowl'daki "The Star Spangled Banner" ın önceki şarkıcıları arasında Demi Lovato, Gladys Knight, Pink, Lady Gaga, Alicia Keys ve Whitney Houston yer alıyor. Grammy ödüllü şarkıcı H.E.R. "America the Beautiful" u seslendirecek.

Super Bowl LV nasıl izlenir

Super Bowl 55, CBS tarafından televizyonda yayınlandı ve CBS Tam Erişim uygulamasında canlı olarak izlendi. NBC'nin başlangıçta 2021 oyununu yayınlaması planlanmış olmasına ve CBS 2022 Super Bowl yayın haklarına sahip olmasına rağmen, iki ağ NBC'nin 2022'de hem Super Bowl hem de Kış Olimpiyatlarının ana yayıncısı olması için yıllarını değiştirmeye karar verdi.

TARAFTARLAR BU YIL SUPER BOWL'A KATILDI MI?

COVID-19 salgını nedeniyle NFL, Super Bowl LV'deki hayranlar için nihai katılım sayısının 25.000 olduğu açıkladı. Toplam katılım arasında, NFL tarafından ücretsiz Super Bowl biletleri verilen 7.500 aşılı sağlık çalışanı karşılaşmayı canlı izledi