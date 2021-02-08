Türkiye ile silahlanma yarışına giren Yunanistan’da isyan sesleri! 'Maaşlar ödenmiyor'

İSYAN ÇAĞRISI

Askeri birliğin parlamentodaki milletvekiline hitaben yazdığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Sayın Milletvekilleri; Doğu Makedonya ve Trakya Bölgesi Askeri Birliği (Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ), Silahlı Kuvvetlerde görev yapanlara son yıllarda göstermiş olduğunuz özel hassasiyeti bilerek, ordu personelinde hüküm süren yoğun tatminsizlik havasını sizlere aktarmaktadır. Evros vilayetinde görev yapan Silahlı Kuvvetler personeli, göçmen akışlarını önlemek için verdikleri hizmetlerin ödenmemesini memnuniyetsizlikle karşılamaktadır. Özellikle şu birliklerde görev yapan meslektaşlarımız: 12. Mekanize Piyade Tümeni. 16. Mekanize Piyade Tümeni. 50. Mekanize Piyade Tugayı... Güvenlik Kapsama Bölgesi (ZAP) dahilinde, ülkemize yönelik gelen yasa dışı göç akışını önlemek için hizmet veren meslektaşlarımız altı (6) aydan fazla süreyle ödenmemiş durumda bulunmaktadırlar. Aynı durumun 2020'nin ilk yarısında yaşandığı ve sorunun Doğu Makedonya ve Trakya Bölgesi Askeri Birliği (Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ), tarafından hazırlanan raporu sonrasında, Evros Parlamento Milletvekili sayın Hristos Dermecopulos tarafından Milli Savunma Bakanı sayın Nikolaos Panagiotopoulos'a sunulmasının ardından çözüldüğünü hatırlayalım."