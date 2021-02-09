ABD’de ses getiren araştırma! Amerikan halkının demokrasi görüşleri şaşırttı

ABD'de, son zamanların en çok tartışılacak sonuçlarını ortaya koyan bir anket yapıldı.

ABD'de yapılan yeni bir araştırma, halkın büyük çoğunluğunun ülke demokrasisinin ilerlediğine olan inancını kaybettiğini ortaya koydu.

HALKIN YÜZDE 45'İ İŞLEYİŞE İNANMIYOR

AP-NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi tarafından yapılan ankette, Amerikan halkının çok az bir kısmının demokrasinin geliştiğine inandığı, bununla birlikte, büyük bir kesiminin mevcut hükümet sisteminin ülkenin temel ilkelerinden biri olduğu konusunda aynı görüşü paylaştığı açıklandı. Ankete göre, Amerikalıların sadece yüzde 16'sı demokrasinin iyi yada son derece iyi işlediğini söylerken, yüzde 45'i düzgün işlemediğine, kalan yüzde 38'lik kesimi ise bir parça işlediğine inanıyor.