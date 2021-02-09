Araştırmalar sonucunda ortaya çıktı! Her gün tüketiliyor ama...

21 bin kişinin beslenme verilerinden elde edilen araştırmada kahve içen ve içmeyen kişiler arasında kıyaslama yapıldı. Amerikan Kalp Derneği tarafından yapılan üç araştırma neticesinde her gün tüketilen her bir fincan kahve kalbe etkisi ile ilgili çarpıcı açıklamalar geldi. İşte detaylar...