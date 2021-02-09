Dünya Göbeklitepe'deki gizemli monoliti konuşuyor! Öncekilerden farklı...

ÖNCEKİLERDEN FARKLI

Fox News, Bloomberg, Washington Post, USA Today ve Yahoo News gibi çok sayıda televizyon, gazete ve haber sitesi de AP'nin Göbeklitepe haberini kullanırken, önceki monolitlerden farklı olarak bu sefer metal blokun korunduğu ve üzerinde yazılar olduğuna vurgu yapıldı.

"TÜRKİYE'NİN STONEHENGE'İ"

Metal monolite, Avrupa basını da ilgi gösterdi. Alman Süddeutsche Zeitung gazetesi, haberi, "Uzaylılar Anadolu'da" başlığıyla verirken, Göbeklitepe'nin "Türkiye'nin Stonehenge'i" olduğu belirtildi.

Haberde, bazı yorumcuların bu tür metal blokların "uzaylıların işi" olup olmadığını sorguladığı değerlendirmesine yer verildi.

Göbeklitepe'deki gizemli metal blok ortadan kayboldu | Video

Rheinische Post gazetesi de "Göbekli Tepe Yakınlarında Bulunan Gizemli Monolit" başlığıyla verdiği haberinde metal blokta "Gökyüzüne bak, ayı gör" ifadesinin yazılı olduğu, bu tür monolitlerin başka ülkelerde de görüldükleri ve ortadan kayboldukları belirtildi.

Fransız CNews kanalı, "Yeni Gizemli Bir Monolit Türkiye'de Ortaya Çıktı" başlığıyla verdiği haberde, metal blokun kaynağının yetkililer tarafından araştırıldığı aktarıldı.

Rus haber ajansı Sputnik de Fransızca sitesinde, olayı, "Türkiye'de Üzerinde Yazıt Bulunan Dikili Metal Blok Ortaya Çıktı" başlığıyla gördü.