Fas’ta sel nedeniyle 24 kişi öldü

FAS'INkuzey bölgelerinde etkisini sürdüren şiddetli yağışlar can ve mal kaybına neden oldu. Tanca bölgesinde etkisini devam ettiren yağışların sebep olduğu sel nedeniyle "çalışma ruhsatı bulunmayan" bir fabrikada mahsur kalan 24 kişi hayatını kaybetti. Olayın yaşandığı kaçak tekstil fabrikasında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği, 10 kişinin kurtarıldığı belirtildi. Ölümlerin sel sularının fabrikanın elektrik tesisatına ulaşması sonucu oluşan elektrik akımı dolayısıyla yaşandığı aktarıldı.